День княгини Ольги отметят в Пскове крестным ходом

В Пскове пройдут торжественные мероприятия в рамках празднования Дня княгини Ольги. Они состоятся 23 июля.

Так, в 8:00 начнется божественная литургия в городских храмах в честь памяти равноапостольной Ольги Великой княгини Российской. А в 10:00 — крестный ход от православных храмов на Вечевую площадь.

На полдень запланирован торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого кафедрального собора. В это же время на родине княгини Ольги, в деревне Выбуты, должен начаться Водосвятный молебен, пишет Псковское агентство информации.

В ночь на 17 июля традиционный Царский крестный ход в память о гибели Николая II и его семьи прошел в Екатеринбурге. В нем приняли участие тысячи человек.