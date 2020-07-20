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Австралийская полиция обратится в суд для запрета протестов движения Black Lives Matter

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Глава полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер намерен обратиться в суд с требованием запретить проведение в Сиднее протестов движения Black Lives Matter. Об этом он 20 июля заявил в интервью телеканалу Sky News Australia.

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«Мы обратимся с этим делом с Верховный суд, ждет ли нас победа, поражение или ничья, мы в любом случае сможем применять меры против тех людей, которые нарушают требования в области здравоохранения, и если придет тысяча человек, может я смогу выписать штрафы только 500, но вы правда хотите быть первым, кто получит штраф на тысячу долларов, вот в чем вопрос», — сказал он.

По мнению Фуллера, сейчас не лучшее время для протестов. Он призвал выражать свое мнение онлайн, на форумах или через СМИ, а также добавил, что новая вспышка коронавируса может отбросить экономическое развитие штата на десять лет назад.

Отмечается, что полиция штата уже обращалась в суд с требованием запрета акций движения Black Live Matter в связи с высокой угрозой распространения коронавируса.

Ранее, 19 июля председатели-демократы трех комитетов в палате представителей конгресса США потребовали проведения расследования об использовании вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств при разгоне беспорядков в городе Портленд (штат Орегон) и в Вашингтоне.

В США в мае-июне прошли массовые протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции. Мужчина скончался, после того как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки.

Позднее аналогичные протесты прошли и в других странах мира.

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