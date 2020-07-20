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Похолодание до +5 градусов прогнозируют в Омской области

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После сильной жары в Омской области ожидается похолодание и ветер. Местами температура опустится до +5 градусов.

По прогнозам синоптиков, 21 июля в регионе ожидается дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Об этом пишет ИА «Город55». 22 июля в отдельных районах похолодает до +5 градусов в ночные часы, днем же воздух прогреется до +28 градусов. Местами возможен туман, осадки не ожидаются.

Прохладная погода вновь ожидается ночью 23 июля. Днем потеплеет до +30 градусов.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России. К 22 июля температура опустится на 10 градусов. Сильнее всего похолодает в Калининградской области.

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