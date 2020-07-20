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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова, который в начале июня спровоцировал смертельное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно 20 июля.

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«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — заявила представитель прокуратуры Людмила Нефедова.

Она также отметила, что уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Источники сообщали о передаче дела Ефремова в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения 17 июля, напоминает «Газета.ру».

8 июня Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. В организме актера были обнаружены алкоголь и следы каннабиноидов, кокаина и кокаэтилена.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), максимальное наказание в соответствии с которой составляет до 12 лет лишения свободы.

12 июня Ефремов опубликовал видеоролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью, заявил 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

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