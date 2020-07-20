Жители Тобольска сообщили о нашествии летучих мышей

Жители Тобольска (Тюменская область) заметили большое количество летучих мышей в черте города. Биологи рекомендуют гражданам избегать контактов с животными.

По словам горожан, летучие мыши подлетают к жилым домам и нередко залетаю на балконы. В частности, большое число рукокрылых замечали в 6-м микрорайоне. Некоторые тоболяки замечали достаточно крупных особей, пишет ИА «Ура.ру».

По мнению ученых, появление летучих мышей в черте города может быть связано с аномальной жарой. В основном животные предпочитают домовые щели. Специалисты рекомендуют горожанам избегать контакта с мышами. Они могут укусить человека и заразить бешенством.

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы предложил горожанам смастерить домики для летучих мышей, так как в столице обитают шесть краснокнижных видов. Однако в Минприроды отметили, что эти животные не любят новые домики и чаще всего заселяются в конструкции, которым более двух лет. Кроме того, в пресс-службе рассказали, что с 2017 года при Московском зоопарке функционирует Центр реабилитации рукокрылых.