Вторую очередь фруктохранилища запустят под Липецком

В Липецкой области в сентябре должны запустить вторую очередь фруктохранилища. Проект реализует ООО «Агроном-сад». Общий объем инвестиций составляет 6 млрд рублей.

В сентябре 2019 года компания открыла логистический комплекс по хранению и обработке яблок. Стоимость первой очереди проекта — 1,3 млрд рублей.

В рамках второй очереди планируется открыть фруктохранилище мощностью 14 тыс. т. Как отметил в интервью ИА «Абирег» гендиректор компании Алексей Волочай, продолжить реализацию проекта было непросто из-за пандемии коронавируса, поскольку связи с поставщиками и контрагентами нарушились.

Несмотря на это, «Агроном-сад» сумел выдержать заявленные темпы строительства. Урожай этого года планируется уложить уже в новое хранилище.

Высокотехнологичный склад площадью 108 тыс. кв. м строят в Лебедянском районе. Полностью завершить проект планируется в 2026 году. Во фруктохранилище будут зоны экспедиции, калибровки, упаковки и хранения продукции. Заявленная вместимость холодильных камер — 50 тыс. т яблок.