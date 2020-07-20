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Вторую очередь фруктохранилища запустят под Липецком

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В Липецкой области в сентябре должны запустить вторую очередь фруктохранилища. Проект реализует ООО «Агроном-сад». Общий объем инвестиций составляет 6 млрд рублей.

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В сентябре 2019 года компания открыла логистический комплекс по хранению и обработке яблок. Стоимость первой очереди проекта — 1,3 млрд рублей.

В рамках второй очереди планируется открыть фруктохранилище мощностью 14 тыс. т. Как отметил в интервью ИА «Абирег» гендиректор компании Алексей Волочай, продолжить реализацию проекта было непросто из-за пандемии коронавируса, поскольку связи с поставщиками и контрагентами нарушились.

Несмотря на это, «Агроном-сад» сумел выдержать заявленные темпы строительства. Урожай этого года планируется уложить уже в новое хранилище.

Высокотехнологичный склад площадью 108 тыс. кв. м строят в Лебедянском районе. Полностью завершить проект планируется в 2026 году. Во фруктохранилище будут зоны экспедиции, калибровки, упаковки и хранения продукции. Заявленная вместимость холодильных камер — 50 тыс. т яблок.

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