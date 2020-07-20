МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Москве и Подмосковье

Сильный ветер и грозы ожидаются в Москве и Московской области до конца понедельника, 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

По прогнозам синоптиков, в московском регионе порывы ветра могут достигать 15 м/с. Кроме того, пройдут кратковременный дождь и гроза, передает агентство городских новостей «Москва».

В МЧС напомнили, что во время грозы без особой нужды не стоит пользоваться личным автотранспортом, пишет «Газета.ру». Парковаться лучше всего в гараже или в безопасном месте, далеком от деревьев и шатких конструкций, отмечает телеканал «360». Если отказаться от поездок на своем автомобиле нет возможности, следует соблюдать дистанцию из-за плохой видимости. Пешеходам напомнили, что нельзя прятаться от непогоды под мостами, деревьями, эстакадами, а также вблизи ЛЭП. При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Кроме того, рекомендуется укрыться в зданиях на уровне, недоступном для подтопления, пишет REGNUM.

По данным специалистов Гидрометцентра, в московском регионе 20 июля ожидается температура воздуха до +22 градусов, атмосферное давление составит 746 мм рт. ст., в течение суток оно будет понижаться. Вероятность ливней и гроз сохранится в столице и Подмосковье в течение 21 июля.

Ранее 20 июля сообщалось, что в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на текущей неделе. Температура воздуха на западе Европейской России понизится к среде, 22 июля, на 10 градусов, также похолодает на юге Западной Сибири.