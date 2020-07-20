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Эмбер Херд рассказала в суде об угрозах убийством от Джонни Деппа
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Эмбер Херд рассказала в суде об угрозах убийством от Джонни Деппа

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Фото: TASS/ZUMA
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В Верховном суде Лондона возобновился судебный процесс по иску американского актера Джонни Деппа в отношении британской газеты The Sun, опубликовавшей в апреле 2018 года материал об избиении Деппом актрисы Эмбер Херд, которая являлась его супругой с 2014 по 2017 год. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает The Guardian.

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В суде Херд заявила, что Депп угрожал обезобразить ее лицо, если она уйдет от него, неоднократно унижал ее и избивал.

«Периодически он говорил мне зловещим голосом, что смерть является единственным выходом из отношений, и рассказывал о том, что сделает со мной, если я уйду от него, — например, обезобразит мое лицо», — сказала актриса.

По ее словам, в отношении людей, которых Депп не любит или боится, он может подробно описывать, как их можно было бы пытать, или как легко было бы кого-либо убить.

Джонни Депп подал в суд на британскую газету The Sun в феврале 2020 года. Актер отрицает все обвинения в домашнем насилии и заявляет, что это Херд была агрессором в их отношениях.

В мае 2019 года сообщалось, что Джонни Депп подал иск в суд против Херд, обвинив ее в побоях и клевете, и потребовал компенсацию в размере $50 млн.

Депп и Херд познакомились на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2010 году, поженились в 2014. Развелись спустя три года — в 2017 году.

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