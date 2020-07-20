Впервые в истории не будет определен обладатель «Золотого мяча»

В 2020 году впервые не будет определен обладатель награды лучшему футболисту года «Золотой мяч». Об этом 20 июля сообщил журнал France Football, который является организатором премии.

«Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской «приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что важная для вручения приза справедливость не может быть обеспечена в нынешнем году. Это объясняется тем, что у некоторых футболистов сезон резко закончился из-за пандемии, а некоторые отыграли его до конца. Таким образом, впервые с момента создания премии в 1956 году не будет определен ее обладатель.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является аргентинец Лионель Месси. В его коллекции эта награда стала шестой, и, таким образом, он обошел португальца Криштиану Роналду, в активе которого пять «Золотых мячей».

Премия «Золотой мяч» была учреждена в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. Победителя определяла группа спортивных журналистов. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА», после чего победители стали определяться на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных. В сентябре 2016 года издание объявило о прекращении партнерства с ФИФА и вернулось к изначальной системе определения лучшего игрока года.