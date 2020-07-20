Матч «Сочи»–«Крылья Советов» отменили из-за коронавируса

Матч 30-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» между командами ФК «Сочи» и «Крылья Советов» не состоится из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила пресс-служба самарского клуба.

Игра должна была пройти 22 июля в Самаре, пишет сайт aif.ru. ФК «Сочи» направил в адрес «Крыльев Советов» письмо, в котором сообщил, что матч не может состояться из-за эпидемиологической ситуации, отмечает RT.

В пресс-службе «Крыльев Советов» отметили, что руководство кубанского клуба строго соблюдает все предписания Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Именно поэтому встречу отменили, уточняет телеканал «360».

Ранее был отменен матч между ФК «Сочи» и «Тамбовом» из-за выявления коронавируса у девяти представителей клуба из Краснодарского края. «Сочи» получил техническое поражение со счетом 0:3.

Команда «Крылья Советов» по итогам 29 туров «Тинькофф Российской премьер-лиги» занимает 15-е место в турнирной таблице, в ее активе 28 очков. Она уступает «Тамбову», находящемуся на 14-й позиции, только по дополнительным показателям. Клуб покинет премьер-лигу, перейдя в первенство «Олимп» — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

ФК «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице, пишет «Газета.ру». Он гарантировал себе прописку в премьер-лиге на следующий сезон, набрав 33 очка по итогам 29 туров чемпионата России по футболу.

Из-за заражения футболистов коронавирусом были также отменены встречи «Оренбурга» с «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Оренбургскому клубу тогда также засчитали техническое поражение. Кроме того, коронавирусной инфекцией заразились игроки «Динамо» и «Уфы».