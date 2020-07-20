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Боевики убили более 20 участников свадьбы в Нигерии

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Фото: vanguardngr.com
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Боевики напали на гостей свадьбы в Нигерии. Погиб по меньшей мере 21 человек, 28 получили ранения различной степени тяжести.

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Свадьба проходила в деревне Кукум-Даджи (штат Кадуна), сообщает газета Vanguard. По словам главы местной общины Яшена Титуса, боевики, вероятно, были из местных скотоводческих племен. Они пришли вечером и открыли огонь по участникам торжества. 19 человек погибли на месте, двое скончались позже, в больнице. Пострадавших распределили по нескольким медицинским учреждениям.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что 18 человек погибли, попав в засаду, устроенную боевиками в штате Кацина на севере Нигерии. Все они были военнослужащими — 15 солдат и три офицера.

Столкновения между нигерийскими кочевниками и земледельцами за право собственности на землю и доступ к водным ресурсам в штате Кадуна участились в начале 2020 года. В ходе конфликта погибли около 250 человек, 27 тыс. человек стали беженцами, передает ТАСС.

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