Боевики убили более 20 участников свадьбы в Нигерии

Боевики напали на гостей свадьбы в Нигерии. Погиб по меньшей мере 21 человек, 28 получили ранения различной степени тяжести.

Свадьба проходила в деревне Кукум-Даджи (штат Кадуна), сообщает газета Vanguard. По словам главы местной общины Яшена Титуса, боевики, вероятно, были из местных скотоводческих племен. Они пришли вечером и открыли огонь по участникам торжества. 19 человек погибли на месте, двое скончались позже, в больнице. Пострадавших распределили по нескольким медицинским учреждениям.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что 18 человек погибли, попав в засаду, устроенную боевиками в штате Кацина на севере Нигерии. Все они были военнослужащими — 15 солдат и три офицера.

Столкновения между нигерийскими кочевниками и земледельцами за право собственности на землю и доступ к водным ресурсам в штате Кадуна участились в начале 2020 года. В ходе конфликта погибли около 250 человек, 27 тыс. человек стали беженцами, передает ТАСС.