Мантуров заявил о создании в Петербурге кластера энергетического машиностроения

В Санкт-Петербурге будет создан кластер энергетического машиностроения. Об этом 20 июля по итогам совещания с губернатором города Александром Бегловым заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы обсудили возможности энергетического машиностроения в Петербурге. С учетом того, что есть Невский завод, «Силовые машины», есть Кировский завод. Напрашивается создание единого центра», — сказал он.

По словам министра, на совещании была достигнута договоренность создания в городе кластера энергетического машиностроения. Также будут предусмотрены меры поддержки для участников кластера.

Ранее, в понедельник, на «Северной верфи» в Петербурге были заложены два фрегата модернизированного проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». В церемонии приняли участие Беглов и Мантуров.

Корабли проекта 22350 — российские многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, предназначенные для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок с применением средств воздушного нападения.