Выборы главы Хабаровского края пройдут в 2021 году

Выборы главы Хабаровского края пройдут в единый день голосования в 2021 году. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил ТАСС член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

«В соответствии со статьей 10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ» выборы губернатора Хабаровского края должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года», ― рассказал он агентству.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой доверия к нему. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев.

Бывшего главу региона задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал Фургала на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.