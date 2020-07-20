В Нижнем Новгороде не выявили загрязнений после жалоб на запах газа

Специалисты ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» не зарегистрировали вредные выбросы в воздухе в Нижнем Новгороде 19 июля. В ведомстве не получали информации об аварийных ситуациях.

Кроме того, в регионе были метеоусловия, которые не способствовали накоплению примесей в приземном слое атмосферы. Во всех муниципальных образованиях Нижегородской области уровень радиации был в пределах естественных значений, сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на ведомство.

19 июля жители Нижнего Новгорода стали жаловаться на сильный запах газа. Особенно остро он ощущался в районе Мещерского озера. В городе сформировали оперативный штаб, которым руководил замглавы региона Дмитрий Краснов.

Одновременно с этим мобильные лаборатории Роспотребнадзора начали заборы воздуха. В региональном правительстве сообщали о намерении обратиться в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство разобралось в причинах появления запаха газа.