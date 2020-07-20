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Дети из группы туристов пострадали на леднике Башиль в КБР

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Фото: turizmvnn.ru
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В Кабардино-Балкарии на леднике Башиль застряла группа туристов, среди них есть пострадавшие, в том числе дети. Об этом 20 июля сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Люди находятся на высоте 3600 метров. По данным телеканала, на помощь к ним направился вертолет. По предварительной информации, 11-летний мальчик получил перелом бедра, у 12-летнего перелом руки.

Один из взрослых туристов сломал ногу. По данным местных спасательных служб, группа приехала в регион из Москвы, поход в горы не был зарегистрирован.

В августе 2019 года спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали из ущелья мальчика, попавшего под камнепад. С травмами средней степени тяжести его передали сотрудникам скорой помощи.

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