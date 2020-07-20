Дети из группы туристов пострадали на леднике Башиль в КБР
В Кабардино-Балкарии на леднике Башиль застряла группа туристов, среди них есть пострадавшие, в том числе дети. Об этом 20 июля сообщил телеканал РЕН-ТВ.
Люди находятся на высоте 3600 метров. По данным телеканала, на помощь к ним направился вертолет. По предварительной информации, 11-летний мальчик получил перелом бедра, у 12-летнего перелом руки.
Один из взрослых туристов сломал ногу. По данным местных спасательных служб, группа приехала в регион из Москвы, поход в горы не был зарегистрирован.
В августе 2019 года спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали из ущелья мальчика, попавшего под камнепад. С травмами средней степени тяжести его передали сотрудникам скорой помощи.