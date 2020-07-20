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Живую улитку извлекли из уха пациента в Тюменской области

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Фото: vk.com
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Врачи в Тюменской области вытащили из уха пациента живую улитку. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

В областную больницу № 4 в городе Ишиме обратился мужчина с жалобой на заложенность и чувство шевеления в ухе. Он предположил, что там может быть насекомое. Медики подтвердили его догадку. В ходе обследования выяснилось, что в слуховом проходе находилась живая улитка-прудовик размером меньше сантиметра.

По словам врача-оториноларинголога Александра Гартунга, пациент в этот день купал в водоеме собаку, но сам туда не заходил. Дискомфорт в ухе он почувствовал после того, как собака отряхнулась после купания, пишет телеканал «360». Дома очистить ушную раковину мужчина не смог, поэтому обратился в больницу, где из уха вытащили улитку.

Врачи напомнили, что самостоятельно извлекать инородное тело из уха не следует, это может привести к потере слуха, пишет REGNUM. Вместо этого нужно сразу обратиться за медицинской помощью. Чтобы избавиться от шевелений насекомых, рекомендуется закапать ухо вазелиновым или подсолнечным маслом, только если нет хронического отита или перфорации перепонки.

В марте сообщалось, что врачи Тюменской областной клинической больницы № 2 обнаружили в ухе 10-летней девочки бабочку. Ребенок жаловался на заложенность уха, из-за чего родители и обратились к оториноларингологу.

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