Адвокат Пола Уилана допустила возможность его обмена в сентябре

Гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, могут обменять в сентябре. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила его адвокат Ольга Карлова.

«Имеется некая информация о возможном обмене в сентябре, но она пока неподтвержденная. У нас есть определенные источники», — цитирует юриста «Интерфакс».

Если прогресса в переговорах о перспективах обмена не будет, то в течение недели американца могут эпатировать. В настоящий момент, как отметила защитница Уилана, он находится в СИЗО Лефортово.

14 июля Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора Уилану.

9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон не ведут переговоров по обмену Уилана на граждан РФ.

В середине июня американца приговорили к 16 годам колонии. В соответствии с решением суда вещественные доказательства, в том числе изъятые флеш-карта и документы, будут храниться в деле.

При этом прокурор в конце мая просил для обвиняемого наказания в виде 18 лет лишения свободы. В последнем слове американец попросил его оправдать в связи с невиновностью.

Уилана, который имеет подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции в конце декабря 2018 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.