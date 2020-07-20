Остановки в Москве предложили защитить столбиками после ДТП с автобусом

Член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с «Известиями» 20 июля предложил оградить автобусные остановки защитными барьерами после смертельного ДТП в Москве.

Авария произошла 20 июля на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц в районе Люблино. Автобус № 228 протаранил остановочный павильон, в результате чего пострадали три человека, еще одна женщина погибла на месте от полученных травм. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. За рулем была женщина-водитель, которая перед выходом в рейс прошла медицинскую проверку.

«Как один из вариантов, можно сделать низкий заборчик между остановкой и местом подъезда автобуса. Столбики будут, возможно, металлические. Тогда остановка может стать прикрытой и безопасной», — сказал Илья Зотов.

В этом случае особое внимание нужно обратить на удобство маломобильных пассажиров, чтобы барьерами не затруднить им проход в общественный транспорт.

В целом аварийность в общественном транспорте Москвы крайне низкая и с каждым годом снижается. В основном аварии происходят по вине других транспортных средства, которые въезжают в автобусы, подчеркнул эксперт.

«Но иногда не исключены и такие истории. Нам кажется, что водитель женщина или мужчина не ключевой фактор подобных трагедий, потому что в московском транспорте работают профессионалы, которые неоднократно проходят и обучение и проверки», — заключил Зотов.

Ранее 20 июля заммэра столицы Максим Ликсутов пообещал, что власти Москвы окажут материальную помощь семье женщины, погибшей в результате ДТП с автобусом на юго-востоке города.