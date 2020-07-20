Последствия сильного дождя и ветра устраняют во Владивостоке

Во Владивостоке мобильные бригады муниципальных предприятий устраняют последствия сильного ливня и ветра. Специалисты восстанавливают поврежденные линии электропередачи, убирают поваленные деревья и прочищают систему ливневой канализации, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным на 17:00 по местному времени (10:00 мск), от электричества отключены два дома на улице Дальзаводской — № 25 и 27. Здесь залило водой трансформаторную подстанцию, которая находится на цокольном этаже жилого дома. Сотрудники Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) откачивают воду, после чего произведут ревизию оборудования, пишет ИА PrimaMedia.

В управлении транспорта отмечают, что из-за непогоды отменены все рейсы прибрежного морского транспорта.

В ночь на 21 июля во Владивостоке вновь ожидается сильный дождь. Менее чем за 12 часов количество осадков может достигнуть 49 мм. По прогнозам синоптиков, скорость ветра составит до 27 м/с, температура воздуха — от 17 до 19 градусов.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что три населенных пункта в Забайкалье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий шквалистого ветра с дождем и градом.