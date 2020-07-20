Прямой эфир

Последствия сильного дождя и ветра устраняют во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке мобильные бригады муниципальных предприятий устраняют последствия сильного ливня и ветра. Специалисты восстанавливают поврежденные линии электропередачи, убирают поваленные деревья и прочищают систему ливневой канализации, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным на 17:00 по местному времени (10:00 мск), от электричества отключены два дома на улице Дальзаводской — № 25 и 27. Здесь залило водой трансформаторную подстанцию, которая находится на цокольном этаже жилого дома. Сотрудники Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) откачивают воду, после чего произведут ревизию оборудования, пишет ИА PrimaMedia.

В управлении транспорта отмечают, что из-за непогоды отменены все рейсы прибрежного морского транспорта.

В ночь на 21 июля во Владивостоке вновь ожидается сильный дождь. Менее чем за 12 часов количество осадков может достигнуть 49 мм. По прогнозам синоптиков, скорость ветра составит до 27 м/с, температура воздуха — от 17 до 19 градусов.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что три населенных пункта в Забайкалье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий шквалистого ветра с дождем и градом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020