Путин заложил на верфи в Керчи два десантных корабля

Путин заложил на верфи в Керчи два десантных корабля

2020-07-20 14:24:35

2020-07-20 14:24:35

2020-07-20 14:24:35

2020-07-20 14:24:35

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