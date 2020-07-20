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Россия призвала отказаться от кибератак на объекты здравоохранения в пандемию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На фоне пандемии коронавируса Москва призывает отказаться от кибератак на объекты здравоохранения и критической инфраструктуры. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

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Он подчеркнул, что Россия разделяет мнение многих стран о том, что информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуре в сфере здравоохранения защита необходима.

«Предлагаем закрепить за государствами обязательство воздерживаться от нападений не только на медицинские объекты, но и в целом на критическую информационную инфраструктуру учреждений, предоставляющих жизненно важные государственные услуги», ― сообщил Крутских в интервью журналу «Международная жизнь».

В частности, дипломат отметил сферы образования, энергетики, транспорта, а также банковскую и финансовую. Кроме того, он добавил, что работа над этим продолжится на площадках ООН по международной информационной безопасности.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 777 486 человек, умерли 12 427 пациентов, выздоровели ― 553 602.

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