Общественник рассказал причину новых признаний «ангарского маньяка»

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признался в двух новых убийствах ради того, чтобы получить «отпуск» из колонии, где отбывает пожизненное наказание. Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов в понедельник, 20 июля.

«Он понимает, что будет сидеть в колонии до конца своей жизни, и, как говорят в колонии, он заявил, что устроил себе «отпуск», сознавшись в новых убийствах», — сказал общественник «РИА Новости».

Крутов подчеркнул, что Попков рассказал о двух не учтенных ранее эпизодах в дополнение к 78 доказанным, но следствие считает, что преступлений могло быть в общей сложности больше сотни.

По словам общественника, осужденный никогда не жаловался на условия содержания в колонии. Он ладил с сокамерником и говорил, что ему нравится местный климат. Персонал учреждения характеризовал его как человека образованного и начитанного.

Ранее 20 июля стало известно, что Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам, этапирован в Иркутскую область в связи с признаниями в двух убийствах, совершенных в 1990-х годах. По одному из них ему уже предъявили обвинения. Женщина, убитая в 1995 году, до сих пор числилась пропавшей без вести.

В региональном управлении Следственного комитета подчеркнули, что одних признаний недостаточно для направления дела в суд. Потребуются экспертизы и аналитическая работа.

Бывший сотрудник МВД Михаил Попков получил первый пожизненный приговор в 2015 году за 22 убийства и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. Три года спустя ему вынесли второй приговор за 59 убийств. Жертвами становились в основном молодые женщины. Однако, согласно приговору, также Попков убил коллегу-милиционера.