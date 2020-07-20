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Чрезвычайная пожароопасность установилась в районах Оренбуржья

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На территории 15 муниципалитетов Оренбургской области регистрируется наивысший класс пожарной опасности. Высокий риск природных возгораний вызван погодными условиями.

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Пожары могут возникнуть в Оренбурге, Бузулуке, Орске, Кувандыкском и Сорочинском городских округах, а также в Беляевском, Домбаровском, Илекском, Новоорском, Тюльганском, Светлинском, Кваркенском, Бузулукском, Акбулакском и Асекеевском районах. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

За последние сутки в регионе зафиксировано 15 степных пожаров общей площадью 149 га. Больше всего пострадали территории Кваркенского района, где выгорело 30 га полей. От лесных пожаров больше всего пострадал Оренбургский район.

Ранее сообщалось, что из-за высокого риска природных пожаров в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Неблагоприятные условия ожидаются с 21 по 27 июля.

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