Экспедицию «Ржев. Калининский фронт» отложили до осени

Международную поисковую экспедицию «Ржев. Калининский фронт» перенесли на осень. Она должна была состояться весной, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

Как пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на Российское военно-историческое общества, крупнейшая Вахта Памяти пройдет в Тверской области с 3 по 17 сентября.

Лагерь поисковиков разобьют на территории деревни Толстиково Ржевского района, где в 1942–1943 годах шли кровопролитные сражения. Это место находится недалеко от мемориального комплекса.

В этом сезоне полевой лагерь сможет принять около 500 представителей поисковых отрядов из различных российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья.

В 2019 году во время Вахты Памяти были найдены останки 269 воинов и 18 личных медальонов. 13 из них удалось расшифровать. Нашлись родные трех красноармейцев.