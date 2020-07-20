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Россия предложила Германии провести переговоры по кибербезопасности

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Министерство иностранных дел России предложило Германии провести консультации по кибербезопасности. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

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«Считаем крайне актуальным возобновить полномасштабный диалог в таком формате с привлечением необходимого круга экспертов по международной информационной безопасности. Это позволит нейтрализовать ненужный раздражитель в наших двусторонних отношениях и перевести взаимодействие по проблематике информбезопасности в практическую плоскость», — сказал Крутских в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном в понедельник, 20 июля.

Кроме этого, спецпредставитель прокомментировал ситуацию с объявлением в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в соучастии в кибератаке на сети немецкого парламента в 2015 году.

По словам Крутских, Россия несколько раз предлагала Германии провести консультации по информационной безопасности, в том числе в 2018 году, однако германская сторона сорвала запланированные переговоры.

В мае 2020 года немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что немецкая генеральная прокуратура объявила Бадина в международный розыск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле об этом не знают и не в курсе, откуда у немецкой стороны информация о связи этого человека с Главным разведуправлением (ГРУ).

В начале января 2017 года служба защиты конституции ФРГ обвинила российских хакеров в причастности к кибератаке на серверы ОБСЕ.

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