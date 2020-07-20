Песков опроверг наличие у Путина планов посетить Хабаровский край

Президент России Владимир Путин в настоящее время не планирует поездку в Хабаровский край из-за проходящих там митингов, которые проводятся в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У Владимира Путина, действительно, всегда есть желание и потребность общаться с людьми. Вы знаете, он много это делает, вы совершенно правы. Пока в ближайшее время такая поездка (в Хабаровский край. ― Ред.) не запланирована», ― сообщил он журналистам.

При этом Песков подчеркнул, что между региональными политиками и жителями должен быть постоянный диалог. Однако он не стал анонсировать возможное подписание российским лидером указа о назначении представителя ЛДПР врио губернатора Хабаровского края, о котором говорил ранее лидер партии Владимир Жириновский.

«Вы знаете, что мы никогда не анонсируем подписание указов президента, мы информируем вас об уже подписанных указах. По состоянию на сейчас, каких-либо указов не подписано», ― отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что президент получает данные о численности людей на митингах из разных источников, так как цифры, которые дают наблюдатели, участники или организаторы тех или иных событий, зачастую отличаются от тех данных, которые предоставляют правоохранительные органы.

18 июля в Хабаровске состоялась четвертая несанкционированная акция в поддержку Фургала. На улицы вышли около 10 тыс. человек.

Участники акции прошли по центральным улицам города, скандируя лозунги в поддержку главы региона, а затем собрались на площади имени Ленина перед зданием правительства. Власти города отметили, что митинг и шествие прошли спокойно, сотрудникам правоохранительных органов не потребовалось вмешиваться в происходящее.

Губернатора региона задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы. 16 июля Мосгорсуд признал законным арест Фургала.