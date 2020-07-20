Первые 120 льготников прибыли в санаторий Приморья

В Приморском крае первые 124 пенсионера, получившие путевки за счет краевого бюджета, прибыли в шмаковский санаторий «Изумрудный». Учреждение начало принимать льготников в понедельник, 20 июля.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», пенсионеры проведут в «Изумрудном» 18 дней. Право на получение бесплатной путевки по линии соцзащиты имеют труженики тыла времен Великой Отечественной войны, пострадавшие от политических репрессий, неработающие обладатели почетных званий и одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет, доход которых ниже прожиточного минимума.

В 2020 году в краевом бюджете на санаторно-курортное лечение пенсионеров предусмотрено 35 млн рублей. На эти средства сможет отдохнуть почти 1 тыс. человек.

Закон о предоставлении пожилым жителям региона раз в три года бесплатных путевок в местные санатории разработан по поручению губернатора Олега Кожемяки в рамках госпрограммы Приморья «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.