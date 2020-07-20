Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области

На территории Самарской области в течение недели будет повышен риск возникновения природных пожаров. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Чрезвычайная пожарная опасность лесов ожидается с 21 по 27 июля. Об этом сообщает НИА «Самара». Специалисты отмечают, что чаще всего причиной возгораний становится человеческая халатность или нарушение правил пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС просят жителей Самарской области соблюдать запрет на посещение лесов. Кроме того, нельзя разводить костры в лесах или на территориях, которые граничат с лесными участками.

Водителям напоминают, что причиной крупного пожара может стать окурок, выброшенный из окна транспортного средства.

Ранее сообщалось, что чрезвычайную пожароопасность объявили в Нижнем Тагиле.