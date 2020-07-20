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В России сертифицировали два новых автомобиля JAC

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Фото: JAC
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Китайская компания JAC сертифицировала для продажи на российском рынке новый микроавтобус Sunray M209 и грузовой фургон Sunray N209. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем 20 июля в редакцию «Известий».

Модель Sunray M209 в зависимости от схемы расстановки кресел модель может вмещать 9, 11, 13 или 15 пассажиров, не считая водителя.

Грузовой цельнометаллический фургон Sunray N209 категории N1 полной массой 3490 кг сертифицирован с двумя вариантами колесных баз — 2960 мм и 3570 мм, и в трех версиях по длине — 4900, 5650 и 5990 мм.

Обе версии оснащаются турбодизельным двигателем мощностью 150 л.с. и механической шестиступенчатой коробкой передач.

15 июля сообщалось, что китайский электромобиль JAC iEV7S будет предлагаться в России с несколькими современными опциями.

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