Белоруссия впервые за 12 лет назначила посла в США

Белоруссия впервые с 2008 года назначила посла в США. Им стал замминистра иностранных дел страны Олег Кравченко.

Должность Кравченко в МИД займет Сергей Алейник, который сейчас работает послом в Великобритании, передает БелТА.

6 мая Госдеп США анонсировал первый за 12 лет обмен послами между Соединенными Штатами и Белоруссией. Американский президент Дональд Трамп внес на рассмотрение в качестве кандидатуры на должность главы дипмиссии США в Минске помощницу заместителя госсекретаря Джули Фишер.

В 2008 году Белоруссия отозвала Михаила Хвостова, занимавшего на тот момент должность посла в США, из Вашингтона на фоне введения американской стороной санкций против белорусских компаний. Вслед за этим в США вернулась глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах Соединенных Штатов.