Песков выразил надежду на выполнение Киевом Минских соглашений
Москва надеется, что Украина выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы конфликт внутри страны закончился. При этом президенту Украины Владимиру Зеленскому необязательно звонить российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 июля.
«Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент [Украины Владимир] Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям», — сказал он и добавил, что для этого «совершенно необязательно звонить [президенту РФ ] Владимиру Владимировичу [Путину], главное — прекратить войну».
Песков подчеркнул: то, что происходит на Украине, — внутриукраинский конфликт. Там шла гражданская война, которая в настоящее время в замороженном состоянии, однако ситуация остается напряженной.
Таким образом, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к Зеленскому позвонить Путину.
Глава Чечни 18 июля опубликовал в Telegram обращение к Владимиру Зеленскому, в котором он потребовал у украинского президента извинений. Поводом стало интервью украинского лидера журналисту Дмитрию Гордону. Глава Чечни посчитал, что Зеленский начал юлить и вилять, рассказывая историю об извинениях перед Кадыровым, а также придумывать новые версии. В связи с этим он призвал президента Украины определиться, а также напомнил о предвыборном обещании прекратить войну в стране.
«Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины?» — написал он.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.
В 2015 году лидерами «нормандской четверки» — Россией, Украиной, Францией и Германией — был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Стороны договорились о продлении закона об особом статусе самопровозглашенных республик Донбасса, полном прекращении огня на востоке Украины до конца 2019 года, расширении миссии ОБСЕ с целью обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня, обмене пленными по принципу «всех на всех» и разведении сил в трех новых пунктах на Донбассе к концу марта 2020 года.