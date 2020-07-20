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Росфинмониторинг раскрыл сумму ущерба по связанным с нацпроектами уголовным делам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В 2019 году правоохранительные органы возбудили 13 уголовных дел, связанных с национальными проектами. Ущерб по ним превышает 1,8 млрд рублей, говорится в докладе Росфинмониторинга.

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В рамках контроля эффективности расходования бюджета нацпроектов Росфинмониторинг взял на усиленный мониторинг более 22 тыс. исполнителей контрактов на сумму свыше 160 млрд рублей, передает «РИА Новости».

В Генпрокуратуру направлено более 740 материалов финансовых расследований. Расторгнуты контракты и отменены закупки на 1,2 млрд рублей.

В рамках проектов «Образование» и «Жилье и городская среда» выявлены картельные сговоры. Сумма возмещенного ущерба составила 7,5 млн рублей.

13 июля президент России Владимир Путин дал поручение в течение трех месяцев скорректировать параметры нацпроектов с учетом результатов голосования по поправкам в Конституцию.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

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