Минобороны успешно завершило испытания вакцины от COVID

Минобороны успешно завершило клинические испытания вакцины от коронавируса. Врачи выписали из госпиталя госпиталя имени Бурденко вторую группу добровольцев - это 20 человек. Как отмечают в ведомстве, результаты показывают выработку иммунного ответа у испытуемых. Побочных действий и осложнений на момент выписки не выявлено. Медики передадут данные в национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. После планируется государственная регистрация препарата.