Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Задержаны подозреваемые в налете на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Политика
Мишустин уволил арестованную по делу о хищении замглавы Минобрнауки
Общество
Росфинмониторинг раскрыл сумму ущерба по связанным с нацпроектами уголовным делам
Общество
В правительстве назвали пожароопасные регионы России
Происшествия
Тело преподавателя ВГИКа с ножевыми ранениями нашли в Москве

Минобороны успешно завершило испытания вакцины от COVID

0
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны успешно завершило клинические испытания вакцины от коронавируса. Врачи выписали из госпиталя госпиталя имени Бурденко вторую группу добровольцев - это 20 человек. Как отмечают в ведомстве, результаты показывают выработку иммунного ответа у испытуемых. Побочных действий и осложнений на момент выписки не выявлено. Медики передадут данные в национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. После планируется государственная регистрация препарата.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020