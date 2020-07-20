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Приказ с ценами на газ для промышленности опубликовали в полном объеме

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности опубликовал в полном объеме портал правовой информации 20 июля.

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В пятницу, 17 июля, Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы России (ФАС РФ) об установлении новых цен на газ для промышленности с 1 августа 2020 года. В тот день приказы публиковались без приложений с ценами.

16 июля был опубликован приказ, касающийся цен на газ для населения.

Так, для Московской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областей с 1 августа цена газа за 1000 куб. м составит 3921 рубль, для Ивановской, Владимирской и Ленинградской областей стоимость будет немного ниже — 3871 рубль, а газ для жителей Астраханской области обойдется в 3597 рублей.

В апреле ФАС предложила правительству России не индексировать тарифы на газ. Как отметил тогда замруководителя службы Виталий Королев, тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители, однако в связи с экономической ситуацией, вызванной COVID-19, индексацию лучше отменить.

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