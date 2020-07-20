Эксперт дал рекомендации пострадавшим от утечки пользователям VPN-сервисов

Руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин рассказал в беседе с «Известиями», чем опасна утечка данных пользователей VPN-сервисов и какие действия предстоит предпринять пострадавшим.



Ранее, 20 июля, сообщалось о том, что личные данные 20 млн пользователей бесплатныx VPN-сервисов, среди которых могут быть десятки тысяч россиян, попали в открытый доступ.

Утекшие пароли могут быть использованы для подбора учетных данных к другим сервисам жертв злоумышленников, потому что граждане часто используют одинаковые пароли к множеству ресурсов, рассказал Евгений Гнедин.

«Это наиболее опасная угроза, если, например, пользователь применял тот же пароль к своему основному почтовому ящику. Среди других угроз, которых стоит опасаться жертвам утечки, можно выделить целенаправленный фишинг, спам рассылки и, возможно, шантаж, если пользователь посещал какие-то ресурсы с запрещенным контентом», — отметил эксперт.



В первую очередь стоит убедиться, что такой же пароль не используется на других ресурсах, сменить его везде, где необходимо, подчеркнул аналитик.

«Если пользователь не станет менять приложение для VPN, то, конечно, необходимо сменить и утекший пароль. Но, учитывая масштабы утечки и то, что пароли хранились в открытом виде, лучше выбирать более надежные сервисы VPN, которые обеспечивают должный уровень безопасности данных своих клиентов», — заключил IT-эксперт.

16 июля сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона, предусматривающий штрафы провайдерам и владельцам сайтов за отказ удалять запрещенную информацию.