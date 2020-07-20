Прямой эфир

Эксперт дал рекомендации пострадавшим от утечки пользователям VPN-сервисов

0
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгений Гнедин рассказал в беседе с «Известиями», чем опасна утечка данных пользователей VPN-сервисов и какие действия предстоит предпринять пострадавшим.

Ранее, 20 июля, сообщалось о том, что личные данные 20 млн пользователей бесплатныx VPN-сервисов, среди которых могут быть десятки тысяч россиян, попали в открытый доступ.

Дураки и воры: свои сотрудники стали опаснее хакеров
10 млрд записей пользовательских данных были скомпрометированы за год собственным персоналом компаний

Утекшие пароли могут быть использованы для подбора учетных данных к другим сервисам жертв злоумышленников, потому что граждане часто используют одинаковые пароли к множеству ресурсов, рассказал Евгений Гнедин.

«Это наиболее опасная угроза, если, например, пользователь применял тот же пароль к своему основному почтовому ящику. Среди других угроз, которых стоит опасаться жертвам утечки, можно выделить целенаправленный фишинг, спам рассылки и, возможно, шантаж, если пользователь посещал какие-то ресурсы с запрещенным контентом», — отметил эксперт.

В первую очередь стоит убедиться, что такой же пароль не используется на других ресурсах, сменить его везде, где необходимо, подчеркнул аналитик.

«Если пользователь не станет менять приложение для VPN, то, конечно, необходимо сменить и утекший пароль. Но, учитывая масштабы утечки и то, что пароли хранились в открытом виде, лучше выбирать более надежные сервисы VPN, которые обеспечивают должный уровень безопасности данных своих клиентов», — заключил IT-эксперт.

16 июля сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона, предусматривающий штрафы провайдерам и владельцам сайтов за отказ удалять запрещенную информацию.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020