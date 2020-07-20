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Мошенники по телефону обокрали солистку Мариинского театра Захарову

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Фото: mariinsky.ru
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Телефонные мошенники обокрали солистку Мариинского театра Елизавету Захарову. Об этом сообщает РЕН ТВ 20 июля.

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Инцидент произошел 17 июля. Как стало известно телеканалу, деньги со счетов артистки неизвестные перевели при помощи приложения для просмотра экрана мобильного телефона.

Уточняется, что 46-летней солистке оперы сообщили, что с ее счета в финансовой брокерской конторе кто-то пытался вывести деньги. Через специальные приложения для смартфона, которые дают удаленный доступ к устройству, мошенники украли 30 тыс. рублей.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело.

Накануне сообщалось о случае телефонного мошенничества в Якутии. Аферисты убедили жителя Усть-Майского района оформить кредит, после чего он лишился средств на общую сумму 123 тыс. рублей.

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