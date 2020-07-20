Мошенники по телефону обокрали солистку Мариинского театра Захарову

Телефонные мошенники обокрали солистку Мариинского театра Елизавету Захарову. Об этом сообщает РЕН ТВ 20 июля.

Инцидент произошел 17 июля. Как стало известно телеканалу, деньги со счетов артистки неизвестные перевели при помощи приложения для просмотра экрана мобильного телефона.

Уточняется, что 46-летней солистке оперы сообщили, что с ее счета в финансовой брокерской конторе кто-то пытался вывести деньги. Через специальные приложения для смартфона, которые дают удаленный доступ к устройству, мошенники украли 30 тыс. рублей.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело.

Накануне сообщалось о случае телефонного мошенничества в Якутии. Аферисты убедили жителя Усть-Майского района оформить кредит, после чего он лишился средств на общую сумму 123 тыс. рублей.