В МИДе анонсировали переговоры Лаврова с Зарифом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июля проведет переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщили в МИД РФ в понедельник, 20 июля.

Переговоры пройдут в Москве, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Других подробностей она не сообщила, передает «РИА Новости».

Предыдущие переговоры Лаврова и Зарифа прошли в июне. По их итогам Лавров заявил, что Россия и Иран продолжат координировать совместные усилия по урегулированию военного конфликта в Афганистане. Зариф в свою очередь отметил, что взгляды стран в этом вопросе совпадают.

30 апреля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера радикального движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

По мнению Ирана, Вашингтон не имел права подписывать этот договор. В МИД Ирана заявили, что действия США являются попыткой легитимизировать присутствие своих войск в Афганистане.