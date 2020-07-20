Прямой эфир

В МИДе анонсировали переговоры Лаврова с Зарифом

0
Фото: РИА Новости/МИД РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июля проведет переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом сообщили в МИД РФ в понедельник, 20 июля.

В круге пятом: Иран не видит пользы в ядерной сделке
Россия же исключает подписание нового договора или внесение изменений в СВПД

Переговоры пройдут в Москве, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Других подробностей она не сообщила, передает «РИА Новости».

Предыдущие переговоры Лаврова и Зарифа прошли в июне. По их итогам Лавров заявил, что Россия и Иран продолжат координировать совместные усилия по урегулированию военного конфликта в Афганистане. Зариф в свою очередь отметил, что взгляды стран в этом вопросе совпадают.

30 апреля в Дохе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера радикального движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

По мнению Ирана, Вашингтон не имел права подписывать этот договор. В МИД Ирана заявили, что действия США являются попыткой легитимизировать присутствие своих войск в Афганистане.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020