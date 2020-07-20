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Путин отметил глубокую преданность призванию композитора Тухманова

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, поздравил композитора Давида Тухманова с 80-летним юбилеем, отметив его талант и глубокую преданность призванию. Поздравительная телеграмма в адрес композитора опубликована на сайте Кремля.

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«Талант и глубокая, искренняя преданность своему призванию позволили Вам в полной мере состояться на творческом поприще, вписать яркие, незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства», — отмечается в поздравлении.

Также Путин поздравил Тухманова с присуждением Государственной премии России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности и пожелал ему здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 1958 году окончил Детскую музыкальную школу им. Гнесиных (в настоящее время — Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж им. Гнесиных) по классу фортепиано. После этого Тухманов поступил в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (в настоящий момент — Российская академия музыки им. Гнесиных) на композиторское отделение. Окончил вуз в 1963 году.

Тухманов является автором музыки к таким знаменитым песням, как «День Победы», «Мой адрес — Советский Союз», «Мы — большая семья». Его песни исполняли Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Александр Градский, Николай Носков.

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