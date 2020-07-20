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В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вакцина от коронавируса пока не выпущена в гражданский оборот. Ее применение возможно только в рамках клинических исследований, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в понедельник, 20 июля.

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«Вакцину получали добровольцы, официально включенные в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации», — сказал он «РИА Новости», комментируя публикации в СМИ о якобы раннем доступе топ-менеджеров некоторых компаний и чиновников к прививкам от коронавируса.

Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Сейчас в России завершаются испытания двух вакцин: одну из них испытывает Минобороны. 20 июля в ведомстве сообщили о выписке из госпиталя второй группы добровольцев. Испытания второй проводятся на базе Сеченовского университета. Там также выписана вторая группа испытателей.

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