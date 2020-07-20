Восьмилетний ребенок утонул на водоеме в Челябинской области

Три происшествия с детьми зафиксированы на минувших выходных в Челябинской области. Госпитализированы двое пострадавших, еще один ребенок погиб на воде. Ему было восемь лет, он утонул в водоеме в Чебаркуле.

«В Челябинске годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа. В состоянии средней степени тяжести доставлен в детскую областную больницу. Из Аргаяша четырехлетний ребенок в тяжелом состоянии доставлен в ЧОДКБ. Трагедия произошла на воде. Пациент находится в коме. В Чебаркуле утонул восьмилетний ребенок», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Как сообщалось 14 июля, в Хабаровске девятилетний ребенок утонул во время купания в реке Амур. Устанавливаются все причины гибели ребенка, в том числе почему он находился у реки без присмотра взрослых. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».