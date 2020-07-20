Власти Франции пообещали восстановить собор в Нанте после пожара

Власти Франции восстановят собор Святых Петра и Павла в Нанте, пострадавший от сильного пожара 18 июля. Об этом сообщил 20 июля министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM.

«Государство немедленно отреагировало на происходящее, и премьер-министр Жан Кастекс срочно прибыл в Нант <...>. Государство продемонстрирует свое участие, обеспечив финансирование восстановления собора. Это его обязанность, это наша собственность, наше культурное достояние», — подчеркнул министр.

О пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте сообщалось 19 июля. Он вспыхнул утром 18 июля. В результате возгорания погибли витражи и старинный орган, безвозвратно утрачено несколько реликвий истории Нанта.

По делу о пожаре полиция задержала 39-летнего мигранта, который работал добровольцем в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара. Однако 20 июля задержанного отпустили. Прокурор Нанта Пьер Сенес заявил, что тот не причастен к поджогу здания.

Собор Святых Петра и Павла заложили еще в 1434 году, на его строительство ушло 457 лет. Он является одной из крупнейших готических церквей Бретани и всей Франции.

15 апреля 2019 года пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Обрушились крыша, шпиль XIX века и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора. Потушить его удалось только на следующий день.