Триста мест Уфы включат в перечень туристического показа

В перечень туристического показа включат 300 объектов Уфы. Это наиболее значимые памятники истории и культуры народов России, расположенные в столице Башкирии. Соответствующее предложение внесло в администрацию Уфы Башкультнаследие.

Как пишет ИА «Башинформ», речь, в частности, идет о Монументе дружбы, который был сооружен в честь 400-летия добровольного присоединения Башкирии к России, памятнике Салавату Юлаеву, объектах культурного наследия регионального значения, таких как кафедральный собор Рождества Богородицы, Сергиевский соборный храм и особняк Лаптева.

29 июня сообщалось о том, что в июле продажи туров по России выросли в 10 раз по сравнению с предыдущем месяцем. Как рассказали в «Интуристе» и TUI Россия, сначала они фиксировали увеличение спроса на июньские туры по стране в 2,5 и 3 раза соответственно, а потом до 10 раз.