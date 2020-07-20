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Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин

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Фото: ТАСС/Анатолий Семехин
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Композитор Евгений Родыгин, написавший песню «Ой, рябина кудрявая», скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе композиторов Свердловской области в понедельник, 20 июля.

По словам собеседника журналистов, Родыгин умер накануне. Причину смерти он не уточнил, передает ТАСС. Информация о прощании появится позже.

Друг семьи Родыгиных рассказал местному изданию «Е1», что композитору стало плохо, вероятно от жары. Когда приехали врачи, он был еще жив, но спасти его не удалось.

В феврале Родыгину исполнилось 95 лет. Его сын Роман рассказал «Е1», что композитор передвигался только на инвалидной коляске и почти не выходил на улицу, так как жил в доме без лифта и пандусов, однако продолжал заниматься музыкой. За пять лет до этого композитор купался в проруби, делал зарядку и ездил на гастроли.

Евгений Родыгин родился в городе Чусовой (Пермская область), в 1937 году вместе с родителями переехал в Свердловскую область. Фронтовик, награжден медалью «За отвагу». Окончил Уральскую государственную консерваторию. Его самая популярная песня «Ой, рябина кудрявая» («Уральская рябинушка») написана для Уральского народного хора. Также писал музыку к спектаклям свердловских театров и фильмам Свердловской киностудии. Автор песни «Свердловский вальс», которая была неофициальным гимном города.

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