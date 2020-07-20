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Кабинеты парламента Карелии отремонтируют за 1,5 млн рублей

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В помещения парламента Карелии сделают ремонт. Соответствующий аукцион объявило законодательное собрание республики. Информация опубликована на официальном сайте госзакупок.

Как пишет ИА «Карелinform», отремонтируют помещения в подвале, на первом и на четвертом этажах. Максимальная цена контракта – 1,6 млн рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.

Подрядчик должен отремонтировать полы, заменить двери и установить навесные потолки. Кроме того, специалистам необходимо провести проводку и наладить компьютерные сети.

В середине июля в Петрозаводске начали ремонтировать одну из самых разбитых дорог. На ремонт выделили более 33 млн рублей. Речь идет о Первомайском проспекте. Там должны привести в порядок более 2 км дорожного покрытия.

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