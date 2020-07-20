FAW привезет в Россию новый кроссовер

Китайский автопроизводитель FAW планирует начать продажи в России нового кроссовера Bestune T77. Об этом 20 июля сообщают «Автоновости дня».

Длина автомобиля составляет 4525 мм, ширина — 1845 мм, длина — 1615 мм. Колесная база достигает 2700 мм.

В Китае автомобиль продается с бензиновыми двигателями мощностью 143 и 169 л.с. коробки передач — механическая и роботизированная.

Ожидается, что новинка появится в России в четвертом квартале текущего года.

13 июля сообщалось, что компания Chery собирается представить в России новый компактный кроссовер Tiggo 2 PRO.