FAW привезет в Россию новый кроссовер
Китайский автопроизводитель FAW планирует начать продажи в России нового кроссовера Bestune T77. Об этом 20 июля сообщают «Автоновости дня».
Длина автомобиля составляет 4525 мм, ширина — 1845 мм, длина — 1615 мм. Колесная база достигает 2700 мм.
В Китае автомобиль продается с бензиновыми двигателями мощностью 143 и 169 л.с. коробки передач — механическая и роботизированная.
Ожидается, что новинка появится в России в четвертом квартале текущего года.
13 июля сообщалось, что компания Chery собирается представить в России новый компактный кроссовер Tiggo 2 PRO.