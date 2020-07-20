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В СК рассказали о ходе расследования новых убийств «ангарского маньяка»

В СК рассказали о ходе расследования новых убийств «ангарского маньяка»

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Фото: TASS/EPA
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Одних показаний «ангарского маньяка» Михаила Попкова не достаточно для доказательства его причастности к новым убийствам, потребуется долгое расследование, рассказал журналистам следователь по особо важным делам СУСК по Иркутской области Евгений Карчевский в понедельник, 20 июля.

Чтобы доказать причастность конкретного человека к преступлениям, потребуются экспертизы и аналитическая работа, передает «РИА Новости». С учетом того что речь идет об убийствах 1995–1998 годов, это будет еще сложнее, сказал Карчевский.

Ранее 20 июля управление СК по Иркутской области сообщило, что Попков, ранее осужденный на два пожизненных срока, признался еще в двух убийствах, о которых следствие не знало. По одному из преступлений ему уже предъявлено обвинение. Убитая в 1995 году женщина числилась пропавшей без вести.

В декабре 2018 года суд в Иркутске вынес приговор Михаилу Попкову. За 59 убийств экс-сотрудника МВД приговорили ко второму пожизненному сроку. Первый он получил в 2015 году за убийство 22 женщин и причинение тяжких телесных повреждений еще двум местным жительницам. Почти все жертвы были молодыми женщинами, согласно приговору, также Попков убил коллегу-милиционера.

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