Минобороны Армении рассказало о ситуации на границе с Азербайджаном

Ситуация, связанная с военным конфликтом на армяно-азербайджанской границе, в ночь с 19 на 20 июля была относительно спокойной, заявила в понедельник, 20 июля, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«19 июля 2020 года на армяно-азербайджанской границе сохранился относительный мир. Противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, совершив примерно 137 выстрелов по армянским позициям», — написала глава ведомства в Facebook.

По ее словам, обстрелы происходили в районе армянского села Чамбарак, ответным огнем противник был подавлен.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. В тот день в Товузском районе Азербайджана произошли боевые столкновения между военнослужащими двух государств.

Погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров. 16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе была спокойной.

Российский президент Владимир Путин 17 июля обсудил с Советом безопасности страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана, высказав встревоженность возникшим конфликтом.