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«Роскосмос» начал готовить ракету «Союз-2.1а» к старту

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Фото: Роскосмос
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-15» установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос» в понедельник, 20 июля.

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Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05:30 мск. После того как ракету установили вертикально, к ней подвели фермы обслуживания. Совместный расчет специалистов приступил к работам по графику первого стартового дня. 20 июля будут выполнены автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем — анализ и обработка телеметрической информации.

Старт ракеты намечен на 23 июля в 17:26 мск, стыковка с Международной космической станцией пройдет примерно через 3 часа 20 минут.

14 июля «Роскосмос» сообщил, что планирует представить ракету повышенного тяжелого класса «Ангара-А5В» не позднее 2025 года. Перед коллективом КБ химавтоматики поставлена задача форсировать работы по созданию ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане, отметили в корпорации.

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