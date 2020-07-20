«АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам Lada Niva

Первые экземпляры модели Lada Niva начали поступать в дилерские центры «АвтоВАЗа». Продажи модели будут запущены в ближайшее время. Об этом 20 июля пишет Speedme.

Внедорожник Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и его производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года модель стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

В начале декабря 2019 года «АвтоВАЗ» приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма, ранее выпускавшая внедорожники Chevrolet Niva, стала на 100% аффилированной компанией «АвтоВАЗа». В апреле GM-АвтоВАЗ была переименована в АО «Лада Запад Тольятти».

10 июля сообщалось, что на «АвтоВАЗе» началось производство внедорожника Niva под брендом Lada.