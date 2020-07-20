Купольные уличные видеокамеры закупит Сыктывкар на 0,5 млн рублей

Власти Сыктывкара закупят уличные купольные видеокамеры. Заказчиком выступает городской департамент финансов. Начальная стоимость контракта — 550 тыс. рублей.

На эту сумму администрация планирует приобрести восемь видеокамер. Деньги выделят из городской казны в рамках муниципальной программы по безопасности жизнедеятельности населения. Как пишет ИА «Комиинформ», речь идет о внедрении части комплекса «Безопасный город».

У камер будет удаленное управление — направление просмотра и увеличение кадра. Днем камера дает цветное изображение, а ночью оно будет черно-белым. Диапазон поворота — 360 градусов.

Опытный участок аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» создадут в трех пилотных городах республики. 372 камеры видеонаблюдения установят в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Видеокомплексы появятся на пешеходных переходах Сыктывкара.