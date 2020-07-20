Прямой эфир

Купольные уличные видеокамеры закупит Сыктывкар на 0,5 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Сыктывкара закупят уличные купольные видеокамеры. Заказчиком выступает городской департамент финансов. Начальная стоимость контракта — 550 тыс. рублей.

На эту сумму администрация планирует приобрести восемь видеокамер. Деньги выделят из городской казны в рамках муниципальной программы по безопасности жизнедеятельности населения. Как пишет ИА «Комиинформ», речь идет о внедрении части комплекса «Безопасный город».

У камер будет удаленное управление — направление просмотра и увеличение кадра. Днем камера дает цветное изображение, а ночью оно будет черно-белым. Диапазон поворота — 360 градусов.

Опытный участок аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» создадут в трех пилотных городах республики. 372 камеры видеонаблюдения установят в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Видеокомплексы появятся на пешеходных переходах Сыктывкара.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020